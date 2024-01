L'ancien guérillero sud-africain Ronnie Kasrils s’exprime sur la Palestine

Charlie Kimber: Selon vous, quel était le contexte de l’attaque du Hamas et d’autres forces le 7 octobre?

Ronnie Kasrils: On ne peut laisser le couvercle sur une marmite bouillante qu'un certain temps et ensuite elle va exploser. Le Hamas a donné les raisons de son opération. Il énumère les attaques cruelles et provocatrices perpétrées contre la mosquée Al Aqsa, et quel affront cela représente. Ils ont souligné la brutalité des colons et des forces israéliennes en Cisjordanie.

Et le troisième élément était le rêve impérialiste américain de convaincre les États arabes de parvenir à une «normalisation» avec Israël. Je pense que le Hamas a considéré cette normalisation comme le glas de la cause palestinienne.

La première phase de l’attaque du Hamas le 7 octobre – le raid contre les nombreux postes de Tsahal occupant et contrôlant la barrière de sécurité de Gaza – a été brillante par son organisation militaire, sa capacité, son ingéniosité et sa discipline.

Les médias occidentaux ne peuvent pas comprendre cela, à cause du racisme. Ils ne peuvent pas admettre qu'une bande d'Arabes ait déjoué tous les gentils Blancs.

Et la préparation a été superbe. Ils connaissaient la maison et la pièce où se trouvaient les principaux commandants. Je crois que parmi ceux qu’ils détiennent encore se trouvent des militaires de haut rang.

C'est ce que j'ai salué en tant qu'étudiant et ancien praticien de la guérilla. Le meurtre de civils, deuxième phase de ce qui s'est produit le 7 octobre, est une autre affaire et ne peut être toléré.

Cependant, il existe des preuves irréfutables que les forces israéliennes ont causé au moins une partie des morts civiles dans le cadre de leur «directive Hannibal» visant à empêcher les prises d’otages et à tuer les membres du Hamas.

Ce qui est arrivé aux civils est tragique, mais comme nous le savons, nous, Sud-Africains, on ne peut pas opprimer les gens pendant des décennies sans s'attendre à ce que la marmite déborde. Lorsque cela se produit, il n’y a aucune garantie que cela se fasse en douceur, à la satisfaction des oppresseurs. C'était une telle humiliation pour Israël.

Charlie Kimber: Qu’en est-il des assauts israéliens?

Ronnie Kasrils: La réponse a été totalement génocidaire. Je pense que certains Palestiniens pensent qu’il viendra un moment où l’Amérique interviendra lorsqu’Israël ira trop loin.

J’ai entendu cet argument pendant des décennies de la part de l’OLP. Mais ce qui est terrible et pathétique, c’est le cynisme absolu et l’insensibilité des Américains. Soudain, c'est un grand acte de la part de Biden et Blinken de dire que dans le sud de Gaza, Israël ne doit pas être aussi dur qu'il l'a été dans le nord. Mais ils ne font rien pour retenir Israël.

C'est difficile quand on est dans la résistance de savoir exactement ce qui va se passer. Vers la fin de l’apartheid sud-africain en 1992, j’ai dirigé une marche à Bhisho pour exiger la réincorporation de la «patrie» Ciskei à l’Afrique du Sud.

Nous ne nous attendions pas à ce que les forces de sécurité nous tirent dessus, mais elles ont tué 28 personnes. Cependant, la résistance est souvent fructueuse lorsqu’on l’envisage à long terme. Vous regardez en arrière et vous vous dites que même s’il y a eu de terribles pertes, nous avons finalement triomphé. Il n’existe pas de stratégie sans risque.

J'étais à Gaza il y a environ 15 ans, où j'ai rencontré des militants du Hamas, puis je les ai rencontrés à nouveau lors d'une conférence au Qatar il y a environ quatre ou cinq ans. Et ils voulaient savoir comment nous avions gagné en Afrique du Sud.

Je leur ai souligné qu'il était important d'avoir une position politique très claire, puis de la renforcer par des actions armées et d'avoir une position morale élevée.

Ils savaient que je venais d’un milieu juif. Les gens du Hamas étaient très intéressés par cela. J'ai dit qu'il était important pour l'ANC d'avoir des partisans et des membres blancs lorsqu'il combattait l'apartheid en Afrique du Sud, et que le Hamas gagnerait s'il pouvait montrer qu'au moins certains Juifs soutenaient la résistance. Cela contribue à faire exploser le mythe d’un État israélien raciste qui prétend représenter tous les Juifs.

Charlie Kimber: Existe-t-il des similitudes entre la lutte contre l’apartheid sud-africain et l’apartheid israélien?

Ronnie Kasrils: Israël est un État colonial, tout comme l’Afrique du Sud avant la libération. Nous avons appelé cela un colonialisme d’un type particulier.

Ce n’est pas comme le colonialisme classique car les colons et les colonisés sont sur le même territoire. Il n’existe pas d’État colonial distinct. Mais il existe des différences majeures entre l’Afrique du Sud et Israël.

Une différence essentielle réside dans le rôle stratégique d’Israël, si vital pour l’Occident, qui remonte à Winston Churchill, à la Grande-Bretagne et à la Déclaration Balfour de 1917. Et puis les Américains arrivent et utilisent Israël.

Les sionistes étaient très intelligents, ils comprenaient ce que voulaient les impérialistes. Comme l’a dit le pionnier sioniste Théodore Herzl, Israël serait «un secteur du mur de l’Europe contre l’Asie, nous servirions d’avant-poste de la civilisation contre la barbarie».

Le développement du pétrole et du gaz et l’importance stratégique du canal de Suez ont rendu la position d’Israël encore plus importante – bien plus que ne l’était l’Afrique du Sud. Les impérialistes seront donc encore plus tenaces dans leur soutien.

Ce que l’Occident craignait en Afrique du Sud, c’était que nous ayons un Parti communiste fort et un mouvement syndical uni, que l’ANC se radicalise et que nous ayons le soutien de l’Union soviétique.

Donc, si l’apartheid disparaissait, ce serait un coup dur dans la compétition contre la Russie. Au moment où l’Union soviétique s’est effondrée, ce danger s’est évaporé. L’Occident et les grandes entreprises nationales étaient prêts à permettre que le pouvoir politique passe à l’ANC.

L’autre différence clé est qu’en Afrique du Sud, les Noirs constituaient l’écrasante majorité et qu’il y avait également une classe ouvrière noire massive et très puissante, ce qui n’est pas similaire dans le cas d’Israël.

En Afrique du Sud, les dirigeants de l’apartheid n’ont jamais pu penser en termes de nettoyage ethnique complet et de déplacement parce qu’ils avaient besoin de main-d’œuvre noire.

Charlie Kimber: Comment les Palestiniens peuvent-ils gagner ?

Ronnie Kasrils: Je ne veux pas bavarder sur la façon dont une juste cause finit par gagner. Je connais beaucoup trop de causes justes qui se sont soldées par du sang et de la répression.

Nous pouvons dire que les États-Unis ne sont plus aussi puissants qu’ils l’étaient autrefois, mais les États-Unis et Israël peuvent encore créer de telles souffrances et imposer des punitions collectives et des massacres. Mais je vois une lumière au bout du tunnel.

Le premier point positif est que toute la cruauté israélienne n’a pas éteint l’esprit de résistance. Vous voyez des gens à Gaza qui vivent au milieu des décombres et meurent de faim, mais ils ne cèdent pas.

Si la résistance peut tenir pendant trois mois, je pense que plusieurs contradictions peuvent alors émerger. Je pense que le gouvernement Netanyahu pourrait facilement s’effondrer.

Il va s'effondrer à cause des divergences internes, à cause de tout ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à présent et à cause de cette pression des familles des otages. Et puis nous examinons les problèmes auxquels Biden et Sunak sont confrontés et l’ampleur de la résistance.

Nous connaissons les États arabes, ces pays corrompus qui voudraient vendre les Palestiniens en aval et qui l’a fait, craint les masses arabes en ébullition. Il est déjà vrai qu'aucun État arabe ne peut se permettre de participer à ce que font les États-Unis et Israël, et c'est pourquoi la «normalisation» des Accords d'Abraham s'est effondrée.

Plus la résistance persiste à Gaza, plus grande est la possibilité que tout cela s’effondre. Ensuite, il y a le long terme. En Afrique du Sud, nous avons parlé de quatre piliers de la lutte : la résistance de masse, la pression internationale, la lutte armée et la clandestinité.

Il existe désormais un sentiment de mouvement mondial de solidarité. Je pense que cela a pris une ampleur comme nous ne l'avons jamais vu à cause de l'immoralité des Israéliens.

Les Sud-Africains marchent en solidarité avec la Palestine, mais ils regardent également le reste du monde. Les classes moyennes regardent sur leur propre téléviseur, les plus pauvres dans les débits de boissons.

Ils voient des Juifs manifester pour la Palestine à la gare Grand Central de New York, ils voient un demi-million ou un million de manifestants pro-palestiniens à Londres – et tout le monde regarde Londres – et ils sont stupéfaits et soulevés. Nous savons que la pression doit être exercée sur ces sanglants gouvernements occidentaux.

Tout le monde lit et étudie sur la Palestine. La résistance palestinienne, les masses arabes, la pression sur l'Occident et les campagnes de boycott, de désinvestissement et de sanctions. Cela donne de l'espoir.

Ronnie Kasrils a été l'un des intervenants à l'assemblée de Free Palestine, le lundi 11 décembre, à, Londres.

Parmi les autres intervenants figuraient le député Jeremy Corbyn, l'auteur palestinien Ghada Karmi, Lindsey German, responsable de Stop the War, Richard Boyd Barrett, député au Parlement irlandais, l'activiste juif antisioniste Sophia Beach et Neha Shah, vice-président de la campagne de solidarité avec la Palestine.

Lien de l’article en anglais:

https://socialistworker.co.uk/features/south-african-guerrilla-fighter-ronnie-kasrils-speaks-out-on-palestine/