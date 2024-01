Les frappes aériennes anglo-américaines au Yémen: «Un acte d’escalade imprudent»

Les militants anti-guerre ont exprimé aujourd'hui leur indignation après que la Grande-Bretagne ait lancé une frappe ciblée au Yémen aux côtés des États-Unis, aggravant encore les tensions dans la région.

Les forces britanniques et américaines ont bombardé des installations militaires utilisées par le mouvement Houthi au Yémen, le Premier ministre Rishi Sunak affirmant que cette action envoyait un «signal fort» selon lequel les actions du groupe en mer Rouge ne peuvent être menées en «impunité».

Les Houthis ont ciblé des navires sur la principale route commerciale internationale en réponse au bombardement de Gaza, affirmant que leur action n’avait fait qu’arrêter les expéditions liées à Israël.

M. Sunak a insisté sur le fait que les deux pays avaient agi en «légitime défense» et que les alliés n’hésiteraient pas à assurer la sécurité des navires commerciaux traversant la région.

Mais la Coalition Stop the War (StWC) et la Campagne pour le désarmement nucléaire (CND) ont averti que l’attaque contre le Yémen est une «escalade dangereuse» de la guerre au Moyen-Orient, la qualifiant de «conséquence directe» de soutien de la Grande-Bretagne et des États-Unis et de leurs alliés à l'attaque israélienne contre la Palestine qui dure depuis trois mois.

S’exprimant lors d’une visite en Ukraine, où il a annoncé un programme militaire de 2,5 milliards de livres sterling pour soutenir la poursuite de la guerre dans ce pays, M. Sunak a minimisé les inquiétudes relayées par les experts et a insisté sur le fait que l’objectif était de «désamorcer les tensions et de restaurer la stabilité».

Le Premier ministre a également été confronté à des appels en faveur d’une plus grande consultation au Parlement car il n’a pas parlé avec les députés avant l’attaque.

Il a justifié son refus en affirmant qu'il avait présidé les réunions du Cobra et du Cabinet jeudi et qu'il avait informé le leader travailliste Sir Keir Starmer et le secrétaire fantôme à la Défense John Healey.

M. Sunak devrait faire une déclaration aux députés lundi au sujet des frappes.

Dans une déclaration commune, StWC et CND ont déclaré: «Nous vivons la période la plus dangereuse depuis plus de deux décennies au Moyen-Orient et le refus des puissances occidentales de condamner les actions d'Israël menace d'étendre davantage la guerre au Yémen, au Liban et ailleurs». Ils soulèvent aussi le spectre de l’utilisation d’armes nucléaires.

«Le Yémen a subi une guerre terrible pendant une grande partie de la dernière décennie, au cours de laquelle l'Arabie saoudite – soutenue et appuyée par le gouvernement britannique – a bombardé le pays à plusieurs reprises en opposition aux Houthis yéménites».

«Les États-Unis disposent de 57,000 militaires au Moyen-Orient pour faire respecter leurs intérêts. Ils ont envahi et occupé l’Irak, bombardé la Syrie et sont intervenu à plusieurs reprises dans la région, qui est devenue de ce fait encore plus instable.

«La participation du Royaume-Uni à cette attaque choquante n’a même pas été discutée au Parlement; Les députés doivent maintenant exiger à la fois un cessez-le-feu et la fin de cette dangereuse escalade.»

Les groupes pacifistes ont averti que l’action pourrait s’étendre à l’Iran, avec des conséquences dévastatrices, en raison de son alliance avec les Houthis, et ont déclaré que les gouvernements britannique et américain devraient exiger qu’Israël mette en œuvre un cessez-le-feu pour arrêter la montée de la violence.

Geoff Tibbs, de la Peace Pledge Union, a réitéré les avertissements et l’appel au cessez-le-feu, affirmant que l’attaque «pue l’arrogance impériale».

Il a déclaré: «Même selon ses propres conditions, cette attaque ne garantira pas la sécurité du commerce dans la mer Rouge. Il n’existe pas de solution militaire à cette situation régionale complexe».

«Leurs priorités sont claires: l'aventurisme militaire plutôt que la paix et la sécurité, les intérêts géopolitiques sans se préoccuper de la vie des gens».

Sir Keir, quant à lui, a déclaré que les travaillistes étaient «pleinement favorables» à une intervention visant à mettre fin aux actions des Houthis.

Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait que les députés n’aient pas l’occasion de débattre des frappes avant lundi, il a répondu: «Le principe d’une action contre les rebelles Houthis est vraiment important.»

Mais son prédécesseur à la tête des travaillistes, Jeremy Corbyn, a décrit les frappes comme «un acte d’escalade imprudent qui ne fera que causer davantage de morts et de souffrances».

Il a ajouté: «Il est tout à fait honteux que le Parlement n’ait même pas été consulté. Quand allons-nous apprendre de nos erreurs et réaliser que la guerre n’est pas la solution?»

Les libéraux-démocrates ont exigé un vote sur la question et le SNP a déclaré que toute action militaire devrait être examinée à la Chambre des Communes.

Le co-leader des Verts écossais, Patrick Harvie, a déclaré que le peuple britannique «ne supportera pas qu’un autre gouvernement se lance dans la guerre ou agisse sans même observer un processus démocratique de base».

Le Premier ministre écossais Humza Yousaf a insisté sur le fait que le Parlement aurait dû être convoqué avant les frappes et que les députés «auraient dû avoir leur mot à dire».

Il a déclaré: «Le Royaume-Uni, soyons honnêtes, n'a pas un bon bilan en matière d'intervention militaire, en particulier au Moyen-Orient. Si nous avons appris quelque chose du passé, du passé très récent, c’est que toute décision de lancer une action militaire doit être fondée sur des preuves, et que nous devons être transparents avec les citoyens écossais et britanniques sur les raisons d’une intervention militaire.»

M. Yousaf a également critiqué le gouvernement qui se soucie davantage des cargaisons des navires de la mer Rouge que des enfants qui meurent à Gaza.

Le Parti communiste britannique a déclaré que cette action était un «prétexte pour défendre la liberté, les droits de l’homme et le droit international», avertissant que le véritable motif était la défense des intérêts commerciaux.

«Si les gouvernements britannique et américain se souciaient de défendre la liberté, les droits de l'homme et le droit international, ils prendraient des mesures contre le génocide par Israël des Palestiniens à Gaza», a-t-il précisé dans un communiqué.

Downing Street a déclaré que les frappes contre les Houthis ne rendraient peut-être pas immédiatement la mer Rouge plus sûre pour la navigation commerciale, mais qu’à «plus long terme», elles auraient un «effet positif».

Le gouvernement a publié un résumé de sa position juridique à la suite des frappes, affirmant que la décision de l’intervention militaire «avait été prise légalement» et que «c’était le seul moyen possible pour faire face à de telles attaques».

Les manifestants se rassembleront à Londres aujourd'hui à midi dans le cadre d'une Journée mondiale d'action appelant à un cessez-le-feu à Gaza, qui, selon les organisateurs, exigera désormais également la fin des attaques contre le Yémen.

Lien de l’article en anglais:

https://morningstaronline.co.uk/article/a-reckless-act-of-escalation