Lula a raison sur le génocide israélien à Gaza

Dimanche, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a condamné le génocide israélien à Gaza. S'exprimant lors d'un sommet de l'Union africaine en Éthiopie, Lula a accusé Israël d'avoir commis un génocide comparable à l'Holocauste.

«Ce qui se passe dans la bande de Gaza avec le peuple palestinien ne s'est produit à aucun autre moment de l'histoire. En fait si, cela s’est produit: lorsque Hitler a décidé de tuer les Juifs.»

Visant les attaques brutales d'Israël contre les civils à Gaza, Lula a ajouté : «Ce n'est pas une guerre de soldats contre des soldats. C'est une guerre entre une armée hautement préparée et des femmes ainsi que des enfants.»

Comme on pouvait s’y attendre, Israël a rejeté les remarques de Lula comme étant antisémites. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a qualifié le parallèle de Lula avec l'Holocauste de «honteux et grave», tandis que le ministre des Affaires étrangères Israel Katz a annoncé que Lula était «persona non grata en Israël» jusqu'à ce qu'il revienne sur ses commentaires.

Mais Lula a refusé de s'incliner. Lundi, le Brésil a rappelé son ambassadeur israélien de Tel Aviv et l’a «convoqué» à une réunion.

L'ironie tragique est que la déclaration de Lula ne fait que confirmer ce que les politiciens israéliens ont dit à haute voix au cours des quatre derniers mois et dont les déclarations génocidaires ont été citées comme preuve accablante lors de l'audience sur le génocide de la Cour internationale de Justice (CIJ) le mois dernier. Les responsables israéliens et les hauts généraux eux-mêmes ont ouvertement appelé au génocide à Gaza, s’engageant à transformer la bande assiégée en Auschwitz et Dresde, et célébrant même de telles atrocités.

En octobre de l’année dernière, un ancien député et vice-président de la Knesset exigeait: «Il y a une et une seule solution, qui est de détruire complètement Gaza avant de l’envahir… Je veux dire la destruction comme à Dresde et à Hiroshima, sans arme nucléaire.» En novembre, le ministre israélien de l’Économie, Nir Barkat, a déclaré: «Je ne me souviens pas que la Grande-Bretagne ou les États-Unis bombardaient Dresde à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en pensant aux habitants.» En décembre, un responsable israélien a exigé que Gaza soit «complètement rasée, tout comme Auschwitz aujourd’hui».

Ce n'est pas la première fois que Lula condamne les crimes de guerre commis par Israël à Gaza. En octobre dernier, à peine quelques semaines après le début du génocide à Gaza, Lula est devenu l’un des premiers dirigeants mondiaux à exiger un cessez-le-feu à Gaza, affirmant que «les innocents de Gaza ne doivent pas payer le prix de la folie de ceux qui veulent la guerre». En novembre, après qu'Israël ait assiégé le plus grand hôpital de Gaza, Lula a déclaré que «l'attitude d'Israël envers les enfants, envers les femmes, est l'équivalent du terrorisme. Il n’y a pas d’autre façon de le dire. Il a ajouté: «Si je sais qu’un endroit est rempli d’enfants, même s’il y a un monstre à l’intérieur, je ne peux pas tuer les enfants simplement parce que je veux tuer le monstre.»

Au milieu des lourdes frappes aériennes israéliennes sur Gaza ce mois-là, le Brésil est devenu l'un des premiers pays à accueillir des réfugiés palestiniens de Gaza. Accueillant les réfugiés secourus à la base aérienne de Brasilia dans la capitale, Lula a accusé Israël de tuer des innocents sans aucun critère, dans ce qu’il a qualifié de «violence brutale et inhumaine contre des innocents».

En tant que leader du Sud, le gouvernement Lula a ouvert la voie en Amérique latine en tenant Israël pour responsable de ses crimes de guerre à Gaza. En janvier de cette année, le Brésil a soutenu l'affaire de génocide portée par la CIJ contre Israël, qui a ensuite statué sur un «génocide plausible» à Gaza. Un communiqué officiel a souligné le rôle de Lula dans la décision: «Le président a exprimé son soutien à l'initiative de l'Afrique du Sud visant à traduire Israël devant la CIJ afin de déterminer qu'Israël cesse immédiatement tous les actes et mesures susceptibles de constituer un génocide ou des crimes connexes au sens de la Convention pour la prévention et la punition du crime de génocide.

Les remarques de Lula ce week-end sont le point culminant de son soutien de longue date à la Palestine.

En mars 2010, Lula a effectué une visite historique en Israël et en Palestine. S’exprimant à la Knesset, il a rappelé aux dirigeants israéliens que les colonies juives illégales en Cisjordanie et à Jérusalem détruisaient les perspectives de paix en Palestine. Lula a refusé de visiter la tombe de Theodor Herzl, le père du sionisme politique moderne, en Israël. Au lieu de cela, il s'est rendu à Ramallah, où il a déposé une couronne sur la tombe du défunt dirigeant palestinien Yasser Arafat.

Dans un discours passionné, il avait alors appelé à la création d’un État palestinien indépendant: «Je rêve d’une Palestine indépendante et libre vivant en paix au Moyen-Orient.»

En décembre de la même année, le gouvernement Lula annonçait la reconnaissance de l’État palestinien. Il a fait don d'un terrain à Brasilia pour la construction d'une ambassade palestinienne, a nommé un envoyé spécial et a ouvert un bureau de représentation à Ramallah. Dans un geste de solidarité, Lula a signé cinq accords bilatéraux avec le gouvernement palestinien, couvrant les secteurs de l'agriculture, de l'éducation, des sports, de la santé et du tourisme. La reconnaissance de la Palestine par le Brésil a eu un effet d'entraînement dans la région, puisque l'Argentine, la Bolivie et l'Équateur se sont joints au Brésil pour reconnaître l'État palestinien cette année-là, suivis par le Chili, le Pérou, l'Uruguay et d'autres un an plus tard.

Lula a également porté la cause palestinienne sur les forums internationaux. Ses discours à l’ONU regorgent de défenses passionnées de la Palestine en tant qu’«État national libre et souverain» et de condamnations bouillonnantes des «crimes et violations d’Israël contre les Palestiniens». Dans un discours mémorable prononcé en avril de l’année dernière, lors d’une visite officielle en Espagne, Lula a déploré que si l’ONU a créé Israël en 1948, grâce au plan de partition, «en 2023, elle n’a pas réussi à créer un État palestinien». S'exprimant au Caire la semaine dernière, Lula a réitéré son engagement en faveur de la création d'un État palestinien souverain.

Le soutien de Lula à la cause palestinienne remonte à plusieurs décennies. En tant que dirigeant syndical dans les années 1980, pendant la dictature militaire au Brésil, Lula considérait la question de Palestine comme un combat entre opprimés et oppresseurs. Il a entretenu des relations formelles avec l'Organisation de libération de la Palestine par l'intermédiaire de son Parti des travailleurs (PT) et avait des relations personnelles avec Arafat. Cela a marqué le début d’un héritage fort et de longue date de solidarité avec la cause palestinienne au Brésil, englobant les partis brésiliens, les syndicats et les mouvements populaires qui soutiennent fermement la cause de la libération palestinienne. (Cette semaine, le Brésil aura l'occasion de présenter sa cause devant la CIJ, alors que la cour est chargée pour la première fois d'examiner les conséquences juridiques de plusieurs décennies d'occupation, d'apartheid et d'oppression du peuple palestinien par Israël, où les pays se préparent à pour présenter leurs arguments et souligner les violations par Israël des droits des Palestiniens, y compris les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité.)

La clarté morale de Lula sur Gaza intervient dans un contexte de complicité honteuse de l'Occident – ​​sans parler de la complicité arabe – dans le génocide et les crimes de guerre d'Israël à Gaza. Lula a pris la parole alors que l’administration Biden se préparait à envoyer une nouvelle livraison d’armes à Israël, tout en menaçant d’opposer son veto à une nouvelle résolution de cessez-le-feu à l’ONU (les États-Unis ont désormais mis cette menace à exécution). Pas plus tard que la semaine dernière, un jour après les massacres de Rafah, le Sénat américain a approuvé un somptueux programme d’aide militaire de plusieurs milliards de dollars à Israël.

John Kirby, porte-parole de la sécurité nationale à la Maison Blanche, a promis de «continuer à soutenir Israël, malgré Rafah». S’exprimant sur la pelouse de la Maison Blanche, le président Joe Biden a qualifié les massacres de Rafah de «notre opération militaire à Rafah». Pour ceux qui ont été témoins de la complicité de l’administration Biden dans le génocide israélien à Gaza au cours des quatre derniers mois, cette erreur sonnait comme plus qu’un simple lapsus. (Lula visait clairement les États-Unis lorsqu’il a déclaré la semaine dernière: «Le droit de veto doit cesser, et les membres du Conseil de sécurité de l’ONU doivent être des acteurs pacifistes et non des acteurs qui fomentent la guerre.»)

Le bilan des morts à Gaza approche les trente mille civils, dont la moitié sont des enfants, et près de deux millions d'autres ont été déplacés. Alors qu’Israël se prépare à envahir Rafah, où quelque 1,5 million de Palestiniens déplacés ont trouvé refuge – menaçant d’un nouveau cycle de génocide et de nettoyage ethnique – les paroles de Lula servent d’avertissement aux horreurs à venir. Comme Evo Morales, l'ancien président bolivien, l'a écrit lundi en solidarité avec Lula: «Être déclaré persona non grata par un gouvernement génocidaire qui massacre des enfants est un privilège qui réaffirme son engagement en faveur de la vie et de la paix devant la communauté internationale et les peuples du monde.»

Seraj Assi est un écrivain palestinien vivant à Washington DC, et l'auteur de My Life As An Alien (Tartarus Press).

Lien de l’article en anglais:

https://jacobin.com/2024/02/lula-israel-gaza-genocide