Il y a 75 ans: Fin de la première guerre israélo-arabe

Le 10 mars 1949, la première guerre israélo-arabe a effectivement trouvé un terme, le nouvel État sioniste soutenu par l’impérialisme menant sa dernière opération et les combats ayant pris fin. Avec le soutien de la Grande-Bretagne, et surtout des États-Unis, Israël s’est emparé de vastes étendues de terres palestiniennes dans le cadre d’un conflit qui avait débuté l’année précédente.

Dix mois plus tard, après une série de trêves et de cessez-le-feu négociés par l’ONU et ponctués de nouveaux conflits militaires, la guerre était presque terminée. La dernière offensive sioniste, l’Opération Uvda, était une expédition officialisant le contrôle israélien sur des sections du sud du désert du Néguev revendiquées par la Jordanie. Les forces jordaniennes se sont retirées sans aucun combat, tandis que l'avancée israélienne avait un caractère largement cérémonial et propagandiste.

Le 10 mars, les troupes israéliennes ont hissé un drapeau dessiné à la main sur le commissariat de police de la ville d'Umm Rashrash, où serait construite la ville israélienne d'Eilat. Cet acte est généralement considéré comme la fin formelle de la guerre.

En plus du large soutien impérialiste à Israël, l’issue du conflit a souligné le caractère extrêmement limité de l’opposition à l’État sioniste de la part des États arabes bourgeois. Tout au long de la guerre, la coalition arabe a été déchirée par diverses divisions et conflits reflétant les intérêts concurrents de sections rivales de l’élite dirigeante du Moyen-Orient.

Les États arabes ont de plus en plus adhéré à diverses propositions de l'ONU, notamment en faveur d'un cessez-le-feu et de pourparlers de paix, qui reposaient sur l'acceptation de l'existence d'Israël en tant que tête de pont impérialiste et du vol des terres palestiniennes. À la fin de la guerre, Israël avait sécurisé l’intégralité du territoire qui lui avait été attribué dans le cadre d’une proposition de partition impérialiste de 1947, ainsi que 60% ou plus de ce qui avait été réservé à un projet d’État palestinien.

Lien de l’article en anglais:

https://www.wsws.org/en/articles/2024/03/04/ygmp-m04.html