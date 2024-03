La ville de Jéricho donne à une rue le nom d'Aaron Bushnell, le soldat américain qui s'est immolé par le feu

Aaron Bushnell, décédé le mois dernier, a «tout sacrifié» pour les Palestiniens, a déclaré le maire de Jéricho Par Emma Graham-Harrison à Jéricho pour The Guardian le dimanche 10 mars 2024 La ville palestinienne de Jéricho a donné à une rue le nom d'Aaron Bushnell, le membre de l'armée de l'air américaine qui s'est immolé par le feu devant l'ambassade israélienne à Washington pour protester contre la guerre à Gaza.

La nouvelle rue Aaron Bushnell à Jéricho

Cet homme de 25 ans, décédé le 25 février dernier, «a tout sacrifié» pour les Palestiniens, a déclaré le maire de Jéricho, Abdul Karim Sidr, lors du dévoilement dimanche du panneau de signalisation. «Nous ne le connaissions pas et il ne nous connaissait pas. Il n’y avait aucun lien social, économique ou politique avec nous. Ce que nous partageons, c’est l’amour de la liberté et le désir de nous opposer à ces attaques [contre Gaza]», a déclaré le maire devant une petite foule rassemblée sur la nouvelle rue Aaron Bushnell. Bushnell a diffusé en direct son auto-immolation sur la plateforme de médias sociaux Twitch, déclarant qu’il «ne serait plus complice du génocide» et criant «Palestine libre» en déclenchant son auto-immolation. Les forces de l'ordre ont éteint les flammes, mais il est décédé à l'hôpital quelques heures plus tard.

Rassemblement à Jéricho pour le dévoilement du panneau (Crédit photo: Emma Graham-Harrison/The Observer)

L'offensive israélienne à Gaza a tué plus de 31,000 personnes, dont une majorité de femmes et d'enfants, selon le ministère de la Santé du territoire contrôlé par le Hamas. La guerre a été déclenchée par l'attaque transfrontalière du 7 octobre, au cours de laquelle le Hamas a tué environ 1200 personnes, pour la plupart des civils, et kidnappé 250 personnes. Même si les gouvernements européens et américains ont largement continué à soutenir la campagne israélienne à Gaza dans le cadre du droit du pays à l'autodéfense, les Palestiniens ont été encouragés par les manifestations populaires organisées du Michigan à Madrid. À Jéricho, l'acte extrême de Bushnell est considéré comme l'expression la plus puissante de la solidarité populaire. Amani Rayan, membre du conseil municipal de Jéricho qui a grandi à Gaza et a déménagé en Cisjordanie occupée pour étudier à l’âge de 19 ans, a déclaré: «Il [Bushnell] a sacrifié la chose la plus précieuse, quelles que soient vos croyances. Cet homme a donné tous ses privilèges pour les enfants de Gaza.» Aux États-Unis, les critiques ont averti que l'auto-immolation de Bushnell devrait être traitée comme la décision désespérée d'une personne atteinte de maladie mentale, plutôt que commémorée comme une protestation politique.

Manifestant tenant une pancarte avec une image d'Aaron Bushnell lors d'une manifestation à Washington la semaine dernière (Crédit photo: Probal Rashid/Zuma Press Wire/Rex/Shutterstock)