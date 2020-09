Histoire: 1965, quand l'armée américaine perdait une bombe nucléaire d'un mégatonne en mer des Philippines

Par British Frank pour Brits in the Philippines le 12 juillet 2019

Le 5 décembre 1965, lors de manœuvres aéronavales, un bombardier américain qui portait une bombe nucléaire d'un mégatonne (100 fois la puissance de la bombe larguée sur Hiroshima) est tombé dans la mer au large des Philippines. Ni l'avion, ni le pilote, ni la bombe n’ont été retrouvé depuis. Ils se trouvent maintenant à une profondeur de 4,938 mètres sous la mer. L'armée américaine a longtemps nié que cela se soit produit avant d'admettre la vérité en 1989. Cela a bien sûr entrainé des rumeurs et des suppositions et, bien que cela soit peu probable, certains ont même affirmé que les Etats-Unis projetaient de larguer la bombe nucléaire sur le Vietnam (nous étions en pleine guerre du Vietnam).

En raison d'une erreur humaine, le Douglas A-4E Skyhawk et la bombe nucléaire B43 ont basculés du porte-avions dans la mer

Le fait qu’une bombe nucléaire d’un mégatonne se trouve au fond de la mer des Philippines est très inquiétant.

L'incident est connu sous le nom de "1965 Philippine Sea A-4 incident" (incident de la mer des Philippines A-4 de 1965).

Le 4 novembre 1965, l'USS Ticonderoga quittait la base navale américaine de Subic Bay, aux Philippines.

31 jours plus tard, le 5 décembre 1965, l'USS Ticonderoga participait à un exercice d'entraînement dans la mer des Philippines, lorsqu'un accident s'est produit.

Le Douglas A-4E Skyhawk roulait de la baie de suspension numéro 2 de l'USS Ticonderoga à l'ascenseur numéro 2 lorsque, en raison d'une erreur humaine, le Douglas A-4E Skyhawk et la bombe nucléaire B43 ont basculés du porte-avions dans la mer.

Le pilote, Douglas M. Webster, un lieutenant, est décédé et son corps n'a jamais été retrouvé.

L'avion et la bombe nucléaire n'ont jamais été récupérés.

La bombe se trouve maintenant à une profondeur de 4,938 mètres (16,200 pieds) sous la mer des Philippines.

La bombe nucléaire a-t-elle implosé?

De nombreux experts affirment qu'en raison de la pression de l'eau exercée sur la bombe nucléaire à cette profondeur, elle aurait implosé, cependant, il n'y a aucune preuve pour appuyer cette affirmation.

La bombe nucléaire dans la mer des Philippines pourrait-elle encore exploser?

Nous ne sommes pas des experts en matière d’armes nucléaires, mais nous pensons qu’il est peu probable qu’elle explose et que si cela se produisait si profondément dans l’océan, les effets en seraient minimes.

Plus inquiétant est l'effet que le rayonnement pourrait avoir s'il y avait une fuite de radioactivité, mais encore une fois, nous ne sommes pas des experts et nous ne pouvons donc pas dire quel pourrait être l'effet d'une telle fuite.

L'accident s'est produit à 109 km (68 miles) de l'île de Kikai et à l'époque, le Carrier Air Wing Five et deux escadrons de Skyhawks se trouvaient à bord de l'USS Ticonderoga.

Secret bien gardé

L'accident a été gardé secret jusqu'à ce que le Pentagone révèle ce qui s'était passé en 1989.

L'annonce a provoqué une enquête diplomatique car le Japon réclamait beaucoup plus de détails.

Des questions doivent encore être posées.

Des questions telles que pourquoi diable les États-Unis utilisaient-ils des bombes nucléaires dans un exercice d'entraînement? Et est-ce encore pratiqué aujourd'hui? Si c'est le cas, les pays voudront peut-être réfléchir à deux fois avant d'autoriser de tels exercices dans leurs eaux.

Nous devons également présumer que l'USS Ticonderoga avait des bombes nucléaires à bord lorsqu'il se trouvait dans la baie de Subic et si c'était le cas, les Philippines étaient-elles au courant?

Nous devons également nous demander pourquoi cela a été gardé secret pendant 24 ans, car les pays de la région auraient sûrement dû savoir qu’il y avait une bombe nucléaire qui reposait au fond de l’océan, non loin de là.

Une autre question que l'on peut se poser: les États-Unis envisageaient-ils de larguer une bombe nucléaire sur le Vietnam?

