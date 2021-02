Le gouvernement grec intensifie l'oppression, l'intimidation et les poursuites contre les luttes des travailleurs

Par In Defense of Communism le Jeudi 28 janvier 2021

Ceci est la déclaration du Front Militant pour tous les Travailleurs (PAME) concernant les dernières politiques anti-populaires et anti-travailleurs initiées, au milieu de la pandémie, par le gouvernement conservateur du parti Nouvelle Démocratie (ND):

«…Parce que pour moi, le plus surprenant,

le plus imposant, le plus mystérieux et grandiose

Est un homme qui n'a pas le droit de marcher

Un homme qui est enchaîné»

- Nazim Hikmet.

Avec le plan de «gestion des manifestations», le gouvernement grec cherche à empêcher la colère et l’indignation populaires qui s’accumulent et s’accroissent.

Ses plans seront exaucés dans les rues! Il recevra une réponse de l'organisation militante de la lutte dans les industries et les lieux de travail.

Ce gouvernement qui réduit le financement des hôpitaux publics au milieu de la pandémie, mais donne «la terre et l'eau» aux groupes d'entreprises, ce gouvernement qui n'a pas d'argent pour les médecins et les enseignants, mais qui accorde des subventions et des soutiens financiers aux compagnies aériennes, aux hôteliers et aux armateurs, qui trouve suffisamment d’argent pour financer les «forces spéciales de sécurité» et sa police, confirme le fait que l'ennemi principal des travailleurs est le système qui engendre la pauvreté, le chômage, l'exploitation, la répression et l'oppression!

Le plan du gouvernement démontre que, face à la rentabilité des groupes d’affaires, les droits démocratiques et les libertés du peuple à se battre et à revendiquer sont sacrifiés.

Il vise:

- Le profilage de tout dirigeant syndical ou travailleur qui organise une mobilisation. Chaque manifestation nécessitera un certificat de «l'organisateur» de l'IRS dans le but d’imposer de nouvelles amendes et pour mener les syndicats et les activistes à la ruine financière. Surtout après les innombrables exemples de corona-amendes pour les syndicalistes, les grévistes, les ouvriers qui ont fait des heures supplémentaires voire des donateurs de sang!

- Alors qu'en même temps les conditions sont créées pour accuser les syndicats et toute mobilisation militante, pour des actions et des actes qui n'ont rien à voir avec le mouvement y comprit s’ils sont le fait de groupes obscurs et provocateurs.

- Ils apportent en Grèce la loi française de «sécurité universelle» qui ouvre la voie au silence général et à la censure draconienne contre tout média ou voix qui interroge, enregistre et révèle la brutalité des forces répressives. La police grecque a désormais la possibilité d'intervenir dans ce qui sera montré dans les médias, mais aussi dans quoi, comment et où cela pourra être enregistré par les médias sous le prétexte de «la conduite sans entrave des opérations de police».

- Ils procéderont à des contrôles de police des personnes et des voitures, même loin du lieu des manifestations, ce qui est essentiellement une intimidation générale contre quiconque a l'intention de participer à un rassemblement.

Tout en maintenant et en cultivant la notion réactionnaire et dangereuse comme quoi les revendications, les mobilisations et les manifestations des travailleurs et du peuple seraient le champ d’activités criminelles, ils visent le peuple comme l’ennemi et cherchent à bloquer le mouvement populaire ouvrier!

Les luttes ouvrières ne seront pas arrêtées. L'action syndicale et les luttes pour la vie et la survie de la classe ouvrière ne sont pas interdites par les lois!

Les gens ont besoin de médecins pour les hôpitaux, d'enseignants pour les écoles,

Pas de répression et de police!

La répression, l'intimidation étatique et l'autoritarisme ne passeront pas!

Nous continuerons à lutter pour la santé, la vie et les droits des peuples!

La loi est le droit des travailleurs!

Lien de l’article en anglais:

http://www.idcommunism.com/2021/01/greek-government-escalates-oppression-intimidation-and-prosecutions-.html