Ce que les mouvements sociaux américains peuvent apprendre des protestations sur les retraites en France

Le moment actuel ressemble à un arrêt. D'une part, une nouvelle journée nationale de mobilisation jeudi dernier - même après l'échec du vote de censure - a vu des manifestations sauvages et des tactiques d'action directe se répandre dans tout le pays comme une traînée de poudre, et elles ne montrent aucun signe de ralentissement. D'autre part, la police a intensifié sa répression violente et aveugle contre toutes sortes de manifestations, avec des centaines de photos et de vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux, alimentant la colère des gens et un sentiment d'injustice profondément enraciné.

D'un point de vue strictement institutionnel, il semble qu'il ne reste presque plus d'obstacles à la mise en œuvre de la réforme. Mais le tableau social est radicalement différent. Comme l'a récemment dit le célèbre romancier Nicolas Mathieu, «En ce moment, le pouvoir politique est légitime comme [Richard] Nixon l'était après le Watergate — de moins en moins. Sa légitimité est mécanique, elle est produite par des textes et des institutions solides, mais elle a perdu ce qui donne vie à une véritable légitimité politique démocratique : un certain degré de consentement populaire.»

Depuis deux mois, la France traverse l'un de ses plus grands mouvements sociaux depuis des décennies. Elle s'est développée en opposition à la réforme des retraites du président Emmanuel Macron, qui vise à relever l'âge légal actuel de la retraite de soixante-deux à soixante-quatre ans. Le plan est largement impopulaire: les deux tiers de la population s'y opposent, un chiffre qui monte à 93% si l'on considère la seule population active. Les huit fédérations syndicales ont créé et maintenu un front uni, l'«intersyndicale», comme on n'en avait pas vu depuis des décennies. Lundi 20 mars, le vote de défiance contre le gouvernement de la Première ministre Élisabeth Borne a échoué de peu à obtenir la majorité à l'Assemblée nationale.

L'une des principales énigmes auxquelles les participants au mouvement ont été confrontés au cours des derniers mois est la suivante: comment traduire le mécontentement partagé et répandu des gens en une participation active. Quelles formes d'action collective sont réellement capables de forcer un gouvernement inflexible à abandonner son projet de loi? J'aimerais apporter une modeste contribution à ce débat en comparant l'approche des mouvements sociaux en France avec celle de leurs homologues américains. En d'autres termes, il peut être utile de penser le mouvement actuel en France à travers le prisme de la culture et des pratiques syndicales américaines, et inversement de regarder la culture et les pratiques syndicales américaines d'un point de vue extérieur.

Organisateurs et militants

Une façon de voir cela est à travers les mémoires d'Alicia Garza, où elle raconte son implication dans la création du hashtag #BlackLivesMatter en 2013 et expose son point de vue sur ce que les mouvements sont et devraient être. Elle insiste sur le fait que, même si les médias sociaux et les outils numériques peuvent donner l'impression qu'il est facile d'amener un grand nombre de personnes dans les rues pour protester, les mouvements ne sont pas construits par des hashtags et des tweets: ils sont construits par des personnes. Non seulement cela, mais la construction ne se fait pas spontanément et intuitivement.

La construction d'un mouvement implique beaucoup de travail quotidien, qui prend du temps, et nécessite certains éléments préexistants, comme une base, «un groupe de personnes réunies autour d'un problème ou d'un objectif», et un engagement continu. Pour faire valoir son point de vue, Garza se souvient du meurtre d'Oscar Grant par un agent de la police des transports en commun de San Francisco en 2009 et des protestations qui se sont développées en réponse au meurtre. Une coalition ad hoc de personnes s'est réunie et a réussi à faire renvoyer l'officier de la police des transports en commun et finalement à le condamner pour homicide involontaire. Garza n'est pas d'accord, cependant, sur le fait que ce cas particulier aurait eu un effet durable.

«J'étais une supportrice, mais aucun organisateur ne m'a suivi et m'a demandé pourquoi je m'étais engagée. Aucun organisateur ne m'a demandé comment je voulais m'impliquer à l'avenir, et aucun organisateur n'a établi de plan pour que je m'implique et que je reste impliqué. Je faisais partie d'une circonscription de personnes qui vivaient à Oakland et se souciaient de ce qui se passait là où je vivais, et j'étais mobilisée et inspirée, mais je n'étais pas organisée en une base prête à agir pour réaliser un changement systémique.»

Les distinctions que Garza établit ici, entre «mobiliser» et «organiser», «supporter» et «organisateur», «électorat» et «base», seront familières à de nombreux lecteurs - en effet, ils sont un noyau partie de l'organisation du jargon. Ces oppositions vous sembleront si familières parce qu'elles appartiennent au domaine de l'évidence et du pris pour acquis. Garza est loin d'être la seule à les utiliser pour donner un sens à l'activité du mouvement et au travail politique. Ils ont été récemment théorisés par des spécialistes des sciences sociales et des acteurs du mouvement comme Hahrie Han ou Jane McAlevey.

L'autre chose qui frappe particulièrement dans l'argumentation de Garza, c'est combien le rôle de l'organisateur est présenté comme une donnée, combien son existence est présupposée. Le choix syntaxique de Garza pour le verbe «organiser», qui renvoie ici de manière vague à s'engager dans une action collective à orientation politique, est intéressant: «organiser» n'est pas quelque chose qu'elle fait hypothétiquement par elle-même (elle n'écrit pas «j'organise» dans le sens où vous diriez «je cours» ou «je chante»), c'est quelque chose qu'on lui fait, elle est «organisée» par quelqu'un d'autre - un organisateur professionnel, celui qui travaille probablement à plein temps pour des salaires pas si décents mais qui définissent toujours leur activité de travail en termes d'expertise et de fierté professionnelle.

Pour quiconque arrive à la politique de protestation américaine à partir d'un contexte national différent, ces distinctions et les rôles sociaux qu'elles impliquent n'ont rien d'évident. En tant que Français étudiant le travail d'organisation communautaire à Chicago pour mon doctorat, par exemple, j'ai eu beaucoup de mal, au début, à comprendre que «activiste» et «organisateur» avaient en fait des significations très distinctes pour les organisateurs communautaires que j'ai interviewés. Pour moi, ce n'étaient que des synonymes, en partie parce que lorsque j'essayais de penser à un équivalent français pour chacun, je me retrouvais avec le même mot: militant.

Ces différences linguistiques apparemment mineures indiquent de réelles différences sociales dans la division plus large du travail politique aux États-Unis et en France. Lorsqu'il s'agit de penser l'organisation du travail, la comparaison des deux pays pointe vers la consolidation de «l'organisateur» comme rôle distinct aux États-Unis, alors qu'il n'existe pas en tant que tel en France.

Comme je l'affirme dans mon prochain livre Occupation: Organizer, aux États-Unis, le rôle de l'organisateur est façonné depuis des décennies par des dynamiques complexes de professionnalisation. Dans le livre, je me concentre sur les organisateurs communautaires, mais des dynamiques similaires ont façonné les positions des organisateurs dans les syndicats et les organisations à un ou plusieurs problèmes. Ces dynamiques font que les postes d'organisateurs deviennent des emplois salariés, mais les questions de professionnalisation vont bien au-delà de la question de savoir si les membres du personnel sont rémunérés pour leur travail. Elles impliquent également le développement et l'institutionnalisation de certaines compétences qui sont rassemblées dans des manuels d’initiation et des programmes de formation, ainsi que le dessin des frontières qui distinguent les amateurs et les professionnels, les comportements inefficaces et efficaces (pensez ici au «pas d'organisateurs disposés un plan pour moi de m'impliquer et de rester impliqué» dans la citation de Garza).

La professionnalisation a également façonné le travail politique en France, et ce depuis des décennies, que vous regardiez les syndicats, les partis politiques ou les associations (une sorte d'équivalent des organisations à but non lucratif américaines). Mais ce qui semble spécifique au terrain américain actuel, c'est la nature de la relation d'organisation, où les organisateurs (rémunérés) travaillent activement pour prendre du recul par rapport aux dirigeants communautaires (bénévoles) ou aux travailleurs qu'ils identifient comme des individus pouvant à la fois s'impliquer dans l'organisation communautaire ou syndicale et être la voix légitime de cette organisation. Comme je le démontre dans Occupation: Organizer, cette relation est également renforcée par une concurrence pratique et symbolique intense avec d'autres acteurs du mouvement social, souvent considérés comme des idéalistes inefficaces qui n'ont pas les compétences nécessaires pour créer et maintenir une véritable participation populaire.

Cela ne signifie pas que la coopération au-delà des frontières organisationnelles et professionnelles ne peut pas se produire; puisque la professionnalisation se traduit par la tentative d'exercer un contrôle exclusif sur certaines tâches, il devient plus compliqué de favoriser et de gérer la coopération entre les figures «professionnelles» et «amatrices» dans les mouvements. (Je n'entrerai pas dans les détails ici, mais une analyse critique des dynamiques de professionnalisation doit également mettre en lumière le fait que le développement des postes d'animateurs rémunérés dans les groupes communautaires s'est traduit par une démocratisation et une diversification des parcours et de la démographie des animateurs. Aujourd'hui, à Chicago par exemple, l'organisatrice communautaire type est une femme de couleur, diplômée d'un collège, en ascension sociale, dans la vingtaine ou la trentaine.)

Compte tenu de leur dû

Pour souligner à quel point la perspective de Garza est sous-tendue par des paramètres sociaux et culturels tout à fait propres au terrain politique américain, j'aimerais la mettre en contraste avec certaines expériences personnelles que j'ai vécues à travers ma participation au mouvement en cours en France. Je suis membre d'un syndicat cotisant, mais pas très actif. La plupart de mon travail d'activiste/d'organisation ces dernières années a été fait par d'autres canaux. Une partie de la raison pour laquelle je ne suis pas très actif dans mon syndicat est que la section locale du syndicat, celle de mon université, n'est pas très active au-delà des membres du conseil d'administration.

Il y a un énorme décalage entre le conseil d'administration local et les membres de la base comme moi. Depuis le début des manifestations contre le projet de loi sur la réforme des retraites à la mi-janvier, le syndicat n'a pas organisé une seule réunion de ses membres pour discuter du mouvement en cours. Lorsque j'ai appelé le conseil d'administration, ils ont rapidement organisé une réunion. J'y ai exprimé mes inquiétudes quant au manque de vie et d'activité démocratiques internes. Lorsque j'ai suggéré que tous les membres du syndicat soient contactés pour voir comment ils étaient prêts à s'impliquer dans la lutte – ce qui semblerait être une chose évidente à faire pour un organisateur américain – les gens m'ont regardé avec une véritable perplexité.

Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de syndicalisation en France, bien sûr. Cela pointe simplement le fait que les différentes tâches liées à l'organisation du travail se répartissent différemment en France et aux États-Unis. La plainte de Garza selon laquelle elle aurait dû être organisée par un organisateur (professionnel) ne résonnerait tout simplement pas chez les gens d'ici. Dans les partis politiques ou les syndicats où il y a des employés rémunérés, il n'y a pas de postes où le travail consiste à «organiser», dans le sens de recruter de nouveaux membres et d'augmenter les niveaux de participation et d'engagement des membres envers une organisation. Les employés rémunérés font du travail administratif ou agissent en tant que porte-parole, mais pas dans la capacité d'organisateur rémunéré dont l'existence et la nécessité présupposent Garza (et d'autres).

Et dans les milieux de mouvement plus éphémères, où avoir du personnel rémunéré n'est clairement pas à l'ordre du jour, l'intentionnalité relationnelle si centrale dans l'organisation du travail — qui est aussi ce qui peut le rendre si gratifiant sur le plan personnel — ne rend pas vraiment une partie du savoir-faire militant. Et essayer d'être intentionnel et systématique en tendant la main aux autres travailleurs peut entraîner une réaction polie mais ferme de la part de vos collègues et camarades.

Pourquoi un tel refoulement? Au niveau individuel, il se peut que les collègues et les autres travailleurs soient sceptiques à l'égard des pratiques qui semblent condescendantes, potentiellement cyniques et manipulatrices. Comme je le dis dans le livre, l'organisation professionnelle a des racines historiques profondes dans la gestion d'entreprise, ce n'est donc pas tout à fait surprenant.

Au niveau organisationnel, la création de postes d'organisateur modifierait également les divisions du travail existantes, les routines quotidiennes, les ressources organisationnelles et des perspectives plus larges sur la manière et la raison pour lesquelles les gens s'impliquent. Une hypothèse courante est que les gens rejoignent un mouvement selon leurs propres conditions, une fois que les choses sont en mouvement. Le rôle d'une organisation est donc avant tout de rédiger des pamphlets, des dépliants et des communiqués de presse qui convaincront les gens, et non d'engager des conversations moléculaires en tête-à-tête avec de potentiels futurs membres.

J'aimerais utiliser une autre expérience personnelle du mouvement en cours en France pour enfoncer le clou. Il y a quelques jours, j'ai participé à une assemblée générale de mon université. Nous nous étions tous réunis dans un grand amphithéâtre désuet de la Sorbonne - c'était avant que Macron n'ait recours au tristement célèbre article 49.3 - la participation n'était pas énorme mais elle était décente, soixante à quatre-vingts personnes se sont présentées. L'un des participants est un étudiant diplômé que j'avais déjà vu dans des mouvements précédents, qui est très actif dans l'un des syndicats de mon université.

Lors de cette assemblée générale, il tenait surtout un registre des personnes qui voulaient prendre la parole, appelait les gens quand c'était leur tour de parler et leur demandait d'aller droit au but lorsqu'ils parlaient trop longtemps. Il a également écrit au tableau quelques-unes des demandes qui ont été exprimées et des points qui devraient être votés à la fin de la réunion. Aux États-Unis, ce que ce type a fait relèverait certainement de la catégorie plus large de ce que les organisateurs peuvent faire lors de tels événements publics – mettre en place tous les paramètres pour que le discours public et la participation démocratique se produisent, plutôt que de prendre la parole. Mais en même temps, il a aussi pris la parole quelques fois à cette assemblée générale, et à d'autres auxquelles j'ai assisté, ce qui ne correspond pas exactement au rôle d'un organisateur dans sa définition américaine.

Qu'importe qu'il existe, sans surprise, des pratiques, des rôles et des normes au sein des mouvements sociaux qui ne sont pas tout à fait similaires en France et aux États-Unis? Ce que je pense ici, ce ne sont pas les clichés culturalistes éculés qui attribuent des comportements et des normes collectives à des «cultures» entendues comme des blocs éternels et homogènes, comme les clichés saugrenus sur les «Français indisciplinés» ou les «Américains entrepreneurs». La raison pour laquelle la comparaison transnationale est utile, c'est plutôt qu'elle met en évidence certaines caractéristiques dont l'importance pourrait autrement passer inaperçue.

La relation d'organisation américaine n'a pas d'équivalent en France. Réfléchir aux moyens de l'adapter au contexte français pourrait être une contribution à l'énigme dans laquelle nous sommes tous. Mais en même temps, l'absence d'un tel rôle dans le cas français remet en question la nécessité comme quoi le rôle de l'organisateur professionnel soit vraiment si évident.

Clément Petitjean est docteur en sociologie et enseigne les sciences politiques à l'université Versailles Saint-Quentin.

Lien de l’article en anglais:

https://jacobin.com/2023/03/social-movements-france-united-states-pension-protests-organizing

Voir aussi: "Le coup d'État constitutionnel d'Emmanuel Macron a plongé la France dans la crise" sur le lien suivant:

http://lagazetteducitoyen.over-blog.com/2023/03/le-coup-d-etat-constitutionnel-d-emmanuel-macron-a-plonge-la-france-dans-la-crise.html