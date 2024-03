Encore plus d'hystérie anti-russe du New York Times

Il y a peu de temps, j’ai mis un groupe d’étudiants diplômés au défi de trouver un article du New York Times écrit au cours des cinq dernières années qui avait quelque chose de favorable à dire sur la Russie. Leurs recherches approfondies ont abouti à un article publié en 2021 décrivant les effets bénéfiques du réchauffement climatique sur les pays froids. L’article s’intitulait «How Russia Cashes In On Climate Change (Comment la Russie profite du changement climatique)». En dehors de cela, l'important groupe de spécialistes de la Russie du journal n'a pratiquement rien rapporté sur la nation la plus peuplée d'Europe, à part des histoires décrivant Vladimir Poutine et la Fédération de Russie comme des comploteurs intrigants, des dirigeants corrompus et incompétents, des ingérences dans les élections d'autres pays, des oppresseurs brutaux du peuple et des expansionnistes agressifs qui menacent l'indépendance et la liberté de tous.

Il n’est pas nécessaire d’être un admirateur de M. Poutine ou de son régime de droite pour considérer cette couverture médiatique si déséquilibrée et russophobe qu’elle équivaut à une forme de bellicisme. Prenons l’exemple d’un article récent de David Sanger et Steven Erlanger intitulé «Gravity of Putin Threats is Dawning on Europe (La gravité des menaces de Poutine se fait jour sur l’Europe)». Il convient d’examiner comment fonctionne ce type de journalisme.

L’histoire commence (et se termine à bien des égards) en posant comme un fait une hypothèse sur les intentions perverses de la Russie. Selon les journalistes, Poutine «avait un message» à adresser aux dirigeants occidentaux réunis pour une conférence à Munich. Le message en question serait: «Rien de ce qu’ils ont fait jusqu’à présent – ​​sanctions, condamnation, tentative d’endiguement – ​​ne modifierait ses intentions de perturber l’ordre mondial actuel.»

Il n'y a aucune preuve citée pour ce «message» car il n'existe pas, sauf comme métaphore. L’hypothèse des auteurs est que Poutine étant un agresseur congénital, l’invasion russe de l’Ukraine et sa tentative d’affirmer son contrôle sur les provinces russophones de Donetsk et de Louhansk sont très probablement le prélude à une nouvelle agression contre d’autres États européens. La source citée pour cette conclusion est le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, qui «a fait référence à plusieurs reprises aux récentes conclusions des services de renseignement selon lesquelles, dans trois à cinq ans, M. Poutine pourrait tenter de tester la crédibilité de l'OTAN en attaquant l'un des pays frontaliers de la Russie, très probablement une petite nation balte.»

Si cette phrase ne vous laisse pas perplexe, vous n’y prêtez pas attention. Quelle sorte de «conclusions des services de renseignement» prévoit une attaque possible par une grande puissance dans «trois à cinq ans»? Dans quelle mesure ce type de prédiction est-il fiable? Pourquoi la Russie lancerait-elle une telle attaque contre un membre de l'OTAN – simplement pour «tester la crédibilité de l'OTAN»? Ne comprendrait-elle pas qu’attaquer une «petite nation balte» activerait l’ensemble de l’alliance? Et pourquoi, oh pourquoi, les journalistes du Times accepteraient-ils et citeraient-ils cette spéculation fantaisiste sans demander à Jens Stoltenberg, faucon bien connu et partisan de l’expansion de l’OTAN, de prouver sa thèse?

En fait, rien ne prouve que les Russes envisagent une telle action, ni qu’il n’y ait aucune raison pour qu’ils le fassent. Poutine n'a réagi contre l'Ukraine qu'après que son gouvernement pro-russe élu a été renversé en 2014 lors d'une révolte soutenue par l'Occident, que les États-Unis et l'OTAN ont annoncé leur intention d'incorporer le pays dans l'OTAN, qu'une guerre civile a éclaté dans les provinces russophones de l'Est et les États-Unis ont déclaré que la proposition russe de négocier sur les menaces perçues pour ses intérêts vitaux en matière de sécurité était «un échec». Ayant perdu plus de 45,000 soldats dans la guerre en Ukraine, l’idée selon laquelle les dirigeants russes penseraient à attaquer un membre existant de l’OTAN comme la Lettonie, la Lituanie ou la Pologne, déclarant ainsi la guerre à tous ses autres membres, y compris les États-Unis, est insensée.

Mais les hypothèses, aussi insensées soient-elles, exigent que leurs auteurs produisent une sorte de preuve s’ils veulent être considérés comme un peu crédibles. MM. Sanger et Erlander proposent donc trois éléments d'information prétendant être probants. Premièrement, ils notent que «la Russie a réalisé sa première victoire majeure en Ukraine en près d’un an, en prenant la ville en ruine d’Avdiivka, au prix d’un coût humain énorme pour les deux parties». Ensuite, ils remarquent que «la mort suspecte d’Alexeï A. Navalny dans une prison isolée de l’Arctique a montré de plus en plus clairement que M. Poutine ne tolérera aucune dissidence à l’approche des élections». Enfin, ils font référence à la découverte américaine selon laquelle «M. Poutine envisagerait peut-être de placer une arme nucléaire dans l’espace» – une arme antisatellite qui pourrait «anéantir les tissus conjonctifs des communications mondiales».

Ouf! Ce sont des méchants russes, ou quoi? Mais remarquez que ces allégations, même si elles sont vraies, ne parviennent pas à produire la moindre allusion à des intentions agressives envers l’Europe.

Les Russes gagnent la guerre en Ukraine. Oui, c’est le cas depuis que la «contre-offensive» ukrainienne tant médiatisée de l’été 2023 n’a pas réussi à atteindre ses objectifs. Mais les gains de la Russie dans la région du Donbass impliquent-ils qu’elle attaquera Kiev elle-même ou envahira une autre nation? Clairement non. La dernière chose que Poutine et ses collègues souhaitent, c’est une nouvelle guerre majeure. Alors que le régime Biden impute la chute d’Avdiivka au Congrès et à une prétendue pénurie de munitions – un exercice de fiction historique – les journalistes du Times continuent de promouvoir l’idée paranoïaque selon laquelle Poutine est un mégalomane incurable qui ne peut tout simplement pas s’arrêter d’agresser. Tout ce bruit vise à détourner l'attention de la nécessité d'un règlement négocié reconnaissant l'indépendance de l'Ukraine et son droit à rejoindre l'UE, ainsi que l'indépendance et le droit des provinces orientales à rejoindre la Fédération de Russie.

Poutine serait responsable de la mort d'Alex Navalny. Encore une fois, c’est vrai mais cela n’a rien à voir avec le sujet traité. Que des agents russes aient ou non quelque chose à voir avec l'empoisonnement de Navalny en 2020, le régime l'a jugé sur la base de fausses accusations et l'a emprisonné dans une colonie du cercle polaire arctique, où il est décédé à l'âge de 47 ans, pas une grande surprise. À l’exception brève du régime de Gorbatchev (1985-1991), les dirigeants russes, depuis les tsars jusqu’aux soviétiques, ont souvent persécuté les dissidents nationaux, et le gouvernement de Poutine ne fait pas exception. Mais cela ne constitue pas une menace pour l’Europe, à moins d’être un idéologue néo-conservateur essayant de construire une lutte de type néo-guerre froide entre blocs «démocratiques» et «autoritaires».

S'il vous plaît, épargnez-nous un retour à la théologie politique de Whitaker Chambers et des frères Dulles! L’idée selon laquelle Poutine est une sorte d’aventurier hitlérien ou napoléonien doté d’un complexe messianique peut sembler convaincante à certains néoconservateurs des États-Unis et de l’OTAN, mais la plupart des gens sensés comprennent qu’il s’agit d’un fantasme truffé de préjugés.

La Russie envisagerait de déployer une arme nucléaire antisatellite dans l’espace. Cela pourrait être vrai mais les journalistes du Times et d’autres journaux parviennent à diffuser cette accusation du chef de la sécurité nationale américaine, John Kirby, sans demander de preuves ni se demander pourquoi les dirigeants russes envisageraient de faire une telle chose. Quant à la preuve, les preuves alléguées du prétendu plan sont, bien entendu, «classifiées». Quant au motif, se pourrait-il que les États-Unis utilisent certains de leurs plus de 300 satellites militaires pour transmettre des renseignements sur les mouvements des troupes russes à l’armée ukrainienne, qui les utiliserait ensuite pour tuer des combattants russes? Mais aucune discussion sur les motivations possibles ne se trouve dans ces récits. Une telle discussion n’est pas non plus nécessaire si l’on accepte l’idée selon laquelle Poutine agresse parce qu’il est un agresseur. Après tout, cela n’a pas de sens de s’interroger sur les motivations du Diable pour être diabolique.

En résumé: les «preuves» des mauvaises intentions des Russes à l'égard de l'Europe se résument à une hypothèse sur la nature perverse de leur dirigeant. L’absence de tout autre tissu conjonctif reliant les trois éléments censés créer la menace russe est particulièrement remarquable. La victoire d’Avdiivika, la mort de Navalny et le prétendu projet d’armement antisatellite ne sont que des éléments d’information ou de spéculation sans rapport, mais les présenter successivement (sur un ton de grave inquiétude) a pour but d’envoyer le message que «les Russes Arrivent! Mettez les chariots en cercle!»

Tout cela amène à se demander ce que le New York Times considère comme du «journalisme responsable». L’accumulation de bribes d’informations sans rapport, présentées comme la preuve d’une motivation non prouvable, est l’une des plus anciennes astuces de propagande existantes. N'est-il pas temps que les journalistes apprennent à être des reporters et des interprètes indépendants plutôt que des porte-parole serviles de politiciens et d'entreprises pro-guerre? Je me suis concentré ici sur les journalistes du Times, mais les journalistes de la télévision et de la radio sont, au contraire, moins enclins à réfléchir de manière critique à de telles allégations que leurs collègues de la presse écrite. Qu’il s’agisse de la Russie, de la Chine, de l’Iran ou de Poutine, l’hypothèse incontestée et non prouvée est toujours qu’un adversaire démoniquement agressif est là pour manger notre déjeuner.

Le problème de cette approche, il faut le comprendre, n’est pas seulement qu’elle crée un sentiment exagéré de menace, mais aussi qu’elle produit une réponse pseudo-défensive exagérée. N'ayant pas réussi à absorber l'Ukraine, comme l'OTAN avait menacé de le faire dès 2008, les membres de cette organisation s'arment désormais jusqu'aux dents pour «dissuader» une menace russe inexistante contre l'Europe. Ce réarmement, combiné à un refus de négocier sur les questions de sécurité, pourrait-il être considéré comme une menace sérieuse par la Russie? Certainement! Ainsi, l’exagération initiale de la menace peut finir par produire une menace réelle et, très probablement, une véritable guerre.

Dans des moments comme celui-ci, on ne peut qu’espérer que quelques dirigeants sensés, soutenus par un public fatigué des discours incendiaires et des meurtres inutiles, mettront un terme aux hypothèses chauvinistes selon lesquelles notre propre camp est essentiellement innocent et l’autre camp, essentiellement agressif. Que ces hypothèses génèrent des milliards de dollars de profits pour les sociétés militaro-industrielles ne les rend pas faciles à extirper. Nous pouvons néanmoins exiger que les journalistes, qui devraient être plus informés, cessent de colporter ces mensonges et ces exagérations – et un nombre croissant de citoyens lucides diront: «Amen!»

Lien de l’article en anglais:

https://www.counterpunch.org/2024/02/29/more-anti-russian-hysteria-from-the-new-york-times/